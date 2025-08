Jimi Blue Ochsenknecht: Gerichtsverhandlung schon im August

Mitte Juli wurde Jimi Blue Ochsenknecht schliesslich an der Grenze an die österreichischen Behörden übergeben. Bereits einen Tag später kam er wieder auf freien Fuss – nachdem eine Kaution in Höhe von 15.000 Euro hinterlegt worden war, wie die Staatsanwaltschaft Innsbruck in einer Mitteilung bestätigte. Der Schauspieler darf Österreich bis zur Verhandlung nicht verlassen.