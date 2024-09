Jimi Blue Ochsenknecht: «Ich konnte nicht mal mehr heulen»

Schauspieler und Musiker Jimi Blue Ochsenknecht (32) hat im Podcast «Leben reicht» mit Aaron Breyer über seine Gefühlswelt gesprochen. Der TV–Star, der in den vergangenen Jahren mit vielen negativen Schlagzeilen zu kämpfen hatte, erklärte dazu, er habe generell kein so grosses Mitteilungsbedürfnis gehabt, «bei dem, was so abging». Er habe für sich gewusst, «was wahr ist und was nicht wahr ist». Der 32–Jährige sagte in dem Podcast, er müsse keine Menschen von der Wahrheit überzeugen, die nichts damit zu tun haben oder sich gar nicht überzeugen lassen wollen.