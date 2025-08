Jimi Blue Ochsenknecht: Offene Worte über seine Zeit in Haft

Jimi Blue Ochsenknecht (33) hat sich auf Instagram zu seiner Zeit in Haft geäussert. «Wie war es in Haft? Wie war das Essen und die Hygiene?», will ein Fan in einer Instagram–Fragerunde von ihm wissen. Darauf antwortet Ochsenknecht in seiner Story: «Ich war in 7 Stück.» Weiter berichtet er: «In Hannover und München war die Hygiene so gut wie gar nicht vorhanden und das Essen war leider nicht so. Die anderen waren tatsächlich ok.»