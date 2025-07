Jimi Blue Ochsenknecht wurde an Österreich ausgeliefert

Am Mittwochmorgen wurde Jimi Blue Ochsenknecht (33) laut einem Medienbericht an der deutsch–österreichischen Grenze den österreichischen Behörden übergeben. Laut «Bild»–Zeitung erfolgte die Auslieferung gegen 8:25 Uhr bei Kiefersfelden in Bayern. Auf Nachfrage der Nachrichtenagentur spot on news wollte die zuständige Staatsanwaltschaft in Österreich dies bislang jedoch weder bestätigen noch kommentieren. Von offizieller Seite hiess es lediglich, dass es erst wieder eine Stellungnahme zum Fall Ochsenknecht geben werde, sobald der zuständige Richter über das weitere Vorgehen entschieden habe.