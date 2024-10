Jimi Hendrix: Unveröffentlichte Musik unter dem Hammer

Auch 54 Jahre nach seinem Tod mit nur 27 Jahren: Jimi Hendrix (1942–1970) bleibt gefragt. Das Auktionshaus Propstore versteigert nun bisher unveröffentlichte Tonbänder des Ausnahmegitarristen. Laut Medienberichten handelt es sich um Demotapes aus dem Jahre 1968. Bisher unbekannte Songs sind darauf aber nicht zu hören. Stattdessen finden sich auf den Bändern alternative Versionen von vier bekannten Liedern: «Up From The Skies», «Ain't No Telling», «Little Miss Lover» und «Stone Free».