Jimmy Carter kommt nicht zu Donald Trumps Amtseinführung

«Präsident Carter befindet sich seit fast zwei Jahren in Hospizpflege. Wie Sie sich vorstellen können, tritt er nicht mehr in der Öffentlichkeit auf», so der Sprecher weiter. Gegenüber «USA Today» erklärte das Team des ehemaligen Präsidenten, wenn Carter gesünder wäre, würde er bei der Amtseinführung anwesend sein. Der ehemalige Politiker erhielt 2015 eine Krebsdiagnose.