Jimmy Kimmel bricht während emotionalem Monolog in Tränen aus

«Ich möchte eines klarstellen, weil es mir als Mensch wichtig ist, nämlich dass es nie meine Absicht war, den Mord an einem jungen Mann zu verharmlosen», sagte er in Anspielung auf die Ermordung von Charlie Kirk (1993–2025). «Ich finde daran nichts lustig.» Wie auch «Sky News» berichtete, fuhr er fort: «Ich habe am Tag seiner Ermordung eine Nachricht auf Instagram gepostet, in der ich seiner Familie mein Beileid aussprach und um Mitgefühl bat, und das habe ich ernst gemeint und tue es immer noch.» Der konservative Influencer war am 10. September während eines Auftritts an der Utah Valley University erschossen worden.