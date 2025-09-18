Jimmy-Kimmel-Diskussion: Donald Trump zürnt, Barack Obama warnt

Wie steht es um die Meinungsfreiheit in den Vereinigten Staaten? Diese Frage scheinen sich derzeit viele in den USA zu stellen, nachdem die Late–Night–Show des Moderators Jimmy Kimmel (57) vorerst abgesetzt wurde. Das US–Network ABC nimmt «Jimmy Kimmel Live!» wohl aufgrund von Äusserungen des 57–Jährigen über das Attentat auf Charlie Kirk (1993–2025) auf unbestimmte Zeit aus dem Programm. Der ehemalige US–Präsident Barack Obama (64) befürchtet einen Angriff auf die Meinungsfreiheit, der amtierende Präsident Donald Trump (79) teilt unterdessen gegen Kimmel aus und möchte weitere Köpfe rollen sehen.