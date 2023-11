Jimmy Kimmel präsentiert zum vierten Mal die Oscar-Verleihung

Jimmy Kimmel (56) wird Gastgeber der kommenden Oscar–Verleihung. Das gab die Academy of Motion Pictures Arts and Sciences, die den wichtigsten Filmpreis der Welt vergibt, nun bekannt. Kimmel übernimmt die Aufgabe als Oscars–Moderator zum zweiten Mal in Folge und zum vierten Mal insgesamt. Nach Will Smiths (55) Skandal bei den Oscars 2022 – der Schauspieler hatte Chris Rock (58) auf der Bühne geohrfeigt – führte Kimmel dieses Jahr vorsichtig durch die Zeremonie. Die kommende Oscar–Verleihung soll am 10. März 2024 in Los Angeles stattfinden.