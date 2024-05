Jimmy Kimmel: Sohn wurde zum dritten Mal am offenen Herzen operiert

Jimmy Kimmels (56) Sohn Billy (7) hat am Wochenende seine dritte Operation am offenen Herzen überstanden. Das gab der Moderator auf Instagram bekannt. «Wir gingen mit viel Optimismus und fast ebenso viel Angst in diese Erfahrung und kamen mit einer neuen Herzklappe in einem glücklichen, gesunden Kind heraus», schrieb Kimmel in einem Post. Dazu teilte er ein Foto des kleinen Patienten, der lächelnd in einem Krankenhausbett liegt.