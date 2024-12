Jingle Bell Ball wird mit Tribut für Liam Payne eröffnet

Beim alljährlichen Jingle Bell Ball in der O2–Arena in London wurde zu Beginn der Veranstaltung Liam Paynes (1992–2024) gedacht. «Heute Abend erinnern wir uns an Liam Payne», war am Samstagabend (7. Dezember) auf der grossen Leinwand zu lesen, noch bevor der erste Auftritt auf der Bühne stattfand. Dazu wurde das Licht für einen Moment der Stille gedimmt, wie unter anderem der «Mirror» berichtet.