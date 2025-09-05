JJ verrät: Darum ist seine Heimatstadt Wien der perfekte ESC-Gastgeber

Sein ESC–Sieg und die internationale Aufmerksamkeit haben den Sänger nicht aus der Bahn geworfen. «Es kann manchmal viel werden, aber überfordert war ich nicht.» Weiter ergänzt er: «Ich habe ein super Team, das auf mich schaut und weiss, wann etwas zu viel für mich werden kann. Natürlich war alles sehr überwältigend für mich und es wird noch ein bisschen Zeit brauchen, bis ich wirklich alles realisiert habe. Daher geniesse ich erst einmal die Zeit und freue mich auf alles, was noch kommt.»