J.K. Rowling legt im Streit um transfeindliche Aussagen nach

An ihre 14 Millionen Follower schrieb Rowling auf ihrem offiziellen X–Account (vormals Twitter): «Die Rede– und Glaubensfreiheit ist in Schottland am Ende, wenn die genaue Beschreibung des biologischen Geschlechts als kriminell angesehen wird.» Aktuell befinde sie sich im Ausland, aber wenn das, was sie in der Vergangenheit geschrieben hätte, eine Straftat darstelle, freue sie sich darauf, verhaftet zu werden. Konkret reagierte sie auf die Äusserungen eines Ministers, der erklärte, dass in Zukunft Ermittlungen eingeleitet werden könnten, wenn das Geschlecht einer Person im Internet falsch dargestellt würde.