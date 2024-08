J.Lo und Ben Affleck sprachen schon in den Flitterwochen kaum?

Nur wenige Worte in den Flitterwochen?

Lopez und Affleck hatten im Juli 2022 in Las Vegas geheiratet, im August desselben Jahres folgte eine grosse und traditionellere Hochzeitszeremonie in Georgia. Danach ging es für die Flitterwochen nach Italien, an den Comer See, wie damals veröffentlichte Paparazzi–Fotos zeigten. Das sorgte offenbar für schlechte Laune bei dem Hollywoodstar. Der Schauspieler war «unglücklich darüber, dass Paparazzi sie verfolgten», berichtet ein Insider der «Page Six». Er habe demnach damals so getan, als ob es für ihn überraschend gewesen sei, dass das Paar von Fotografen verfolgt wurde – obwohl sie ein internationaler Superstar ist und auch er seit vielen Jahren eines der bekanntesten Gesichter Hollywoods.