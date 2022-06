J.Lo versus Shakira: Nun streiten ihre Fans über den Super-Bowl-Eklat

Wer ist der grössere Star?

Die Basis der Diskussion bildet die Frage: Wer ist der grössere Star, Jennifer Lopez oder Shakira? Einer der ersten Tweets zu dem Thema lautet: «Shakira war in ihrer Karriere noch nie grösser als J.Lo. Und ich liebe Shakira.» Die Fans von Shakira schiessen zurück: Eine ihrer Anhängerinnen zeigt unter anderem die Erfolge der Sängerin auf, etwa ihre zahlreichen Latin Grammys, während Lopez «nur dafür bekannt ist», in einer Beziehung mit Alex Rodriguez (46), Marc Anthony (53) und Ben Affleck (49) gewesen zu sein. In einem weiteren Tweet heisst es: «Dass J.Lo sich immer noch darüber beschwert, dass sie mit Shakira (dem grösseren, bescheideneren Star) bei der Halbzeitshow auftreten musste, zeigt, dass sie einfach nur neidisch ist.»