Jo Gerner im Koma: Darum muss Wolfgang Bahros «GZSZ»-Rolle pausieren

Bahro übernimmt in dem Krimi die Rolle des Profilers Armin Weber, der nach seiner Rückkehr in den Polizeidienst gemeinsam mit seinem Sohn Gregor Weber – gespielt von Felix Kreutzer – ermittelt. Gregor ist ebenfalls Kriminalhauptkommissar. Beide bekommen es mit einem Serienmörder zu tun, der laut Inhaltsangabe «nicht nur ein perfides Spiel mit ihnen treibt, sondern auch alte Wunden aufreisst». Die Geschichte nimmt seinen Anfang mit einem «aufsehenerregenden Mord in der Potsdamer Heilandskirche».