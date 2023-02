Jo Weil kehrt zu «Unter Uns» zurück

Jo Weil (45) schlüpft erneut in die Rolle des Architekten Dominic Adams. Der Schauspieler kehrt ans Set der RTL-Daily «Unter Uns» (auch via RTL+) zurück. «Es ist eine tolle Rolle mit einer wichtigen Message», zeigt sich Weil in einer Mitteilung glücklich über sein Comeback. «Ich bin sehr stolz ihn spielen zu dürfen und auch ganz besonders darauf, dass diese Figur so viel Unterstützung von den Fans erfährt.» Er sei sehr glücklich, «nun wieder zur ‹Unter uns›-Familie zurückzukehren». Details zum Auftauchen von Adams in der Schillerallee sind bereits bekannt.