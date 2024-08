Joachim Llambi freut sich auf sein «Riverboat»-Debüt

Auch Kim Fisher (55), die seit 1998 Teil der Talkshow ist, freut sich auf das Debüt ihres neuen Co–Moderators: Am Tag vor der Premiere teilte sie in einer Instagram–Story ein Video mit Llambi, über das sie den Lou–Reed–Song «Walk on the Wild Side» legte, obwohl die beiden im Clip aussehen, als würden sie in die Kamera sprechen. «Leider waren die Tische um uns herum lauter... aber morgen werden wir nicht nur zu sehen, sondern auch zu hören sein.»