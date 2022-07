Kritik an Flughäfen und der Bahn

Joachim Llambi über Reise-Chaos: «Was ist in Deutschland los?»

«Let's Dance»-Juror Joachim Llambi hat in einem Instagram-Post seinem Ärger über chaotische Zustände an Flughäfen und bei der Deutschen Bahn Luft gemacht. Zu einem Foto mit vielen Gepäckstücken schrieb er: «Was ist in diesem Land los? So kenne ich es nicht seit 57 Jahren.»