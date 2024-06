Joachim Llambi: Seine Tochter will Moderatorin werden

Helena Llambi (19) eifert ihrem Papa, Joachim Llambi (59), beruflich nach. Der ehemalige Tänzer begann seine Karriere im Fernsehen 2006 als Wertungsrichter bei «Let's Dance» – 18 Jahre später sitzt er immer noch neben Motsi Mabuse (43) und Jorge González (56) in der Jury. Zudem ist er gern gesehener Gast in anderen TV–Shows und hat sich als Moderator einen Namen gemacht. Diesen Beruf strebt nun auch seine Tochter an. Wie Helena «RTL» verrät, möchte sie Moderatorin im Sportbereich werden.