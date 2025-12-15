Joachim Llambi soll Reiner Calmund bei «Grill den Henssler» ersetzen

Bei «Let's Dance» verteilt Joachim Llambi (61) seit Jahren strenge Noten für Tanzschritte und Hüftschwünge. Künftig darf der Juror wohl auch bei kulinarischen Darbietungen seinen Senf dazugeben: Nach Informationen der «Bild»–Zeitung gehört Llambi ab sofort fest zum Bewertungsteam der VOX–Kochshow «Grill den Henssler». Sechs neue Folgen sollen demnach bereits in der vergangenen Woche aufgezeichnet worden sein.