Joachim Llambi: Stars und Kollegen gratulieren zu seinem neuen TV-Job

Grosse Freude bei Joachim Llambi

Joachim Llambi hatte zuvor auf Instagram zur «Bild»–Schlagzeile über sein neues Engagement geschrieben: «Jetzt ist es schon früher raus und was für eine grosse Freude bei mir! Ich bin ab Herbst Teil der grossartigen Talkshow ‹Riverboat› beim MDR!» Er freue sich riesig auf die Kollegen Kim Fisher (55), Klaus Brinkbäumer (57), Matze Knop (49) und Wolfgang Lippert (72), so Llambi weiter. Gross sei auch seine «Freude auf die tollen Zuschauer, die das ‹Riverboat› zu einer der erfolgreichsten Sendungen des MDRs und der ARD Gruppe gemacht haben. Danke an alle, die mir das Vertrauen dafür geschenkt haben».