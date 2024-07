Joachim Llambi wird 60: Fünf Fakten über den «Let's Dance»-Juror

Grösse in der Tanzwelt

Bereits im Alter von 16 Jahren tauchte Llambi in die Tanzwelt ein. In einer Duisburger Tanzschule, in der seine Mutter als Sekretärin arbeitete, nahm er an seinem ersten Kurs teil. 1989 wechselte er aus dem Amateur– in den Profibereich. Als professioneller Turniertänzer konnte er laut RTL vor allem in der Sektion «10 Tänze» punkten und nahm an Welt– und Europameisterschaften teil. Des Weiteren begann er eine Karriere als Wertungsrichter und war Vorsitzender der Professional Division im Deutschen Tanzsportverband (DTV) und Sportdirektor des internationalen Tanzsportverbandes WDSF.