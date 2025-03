Joachim und Marie von Dänemark posieren wie ein Königspaar

Er lebt mit seiner Familie fernab von Dänemark

Prinz Joachim ist der jüngere Sohn der früheren Königin Margrethe II. (84) und Prinz Henri (1934–2018). Er ist seit 2008 in zweiter Ehe mit Marie verheiratet. Das Paar hat zwei Kinder. Aus seiner ersten Ehe stammen ebenfalls zwei Kinder. Die Familie lebt seit Jahren im Ausland. Von 2020 bis 2023 war Prinz Joachim dänischer Militärattaché in Paris. Danach wechselte er in gleicher Funktion an die dänische Botschaft in Washington, D.C./USA.