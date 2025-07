Joanna Bacon: «Tatsächlich... Liebe»-Star mit 72 Jahren gestorben

Bei der Harlow Theatre Company übernahm Bacon in fast fünf Jahrzehnten zahlreiche ikonische Rollen, darunter Portia in «Der Kaufmann von Venedig», Maddie in «Dirty Linen» und Beverly in «Abigail's Party». Ihre Bühnenlaufbahn führte sie auch an renommierte Theater wie das Dukes Theatre in Lancaster, das Hampstead Theatre, das Sheffield Crucible, Stratford East und das National Theatre.