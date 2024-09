Joaquin Phoenix über «Joker»-Diät: «Sollte das nicht noch mal machen»

«Dieses Mal fühlte es sich etwas komplizierter an»

In Venedig erklärte Joaquin Phoenix nun vor der Premiere der «Joker»–Fortsetzung: «Ich werde nicht über die Einzelheiten der Diät sprechen, weil ich denke, dass niemand das hören will. Aber dieses Mal fühlte es sich etwas komplizierter an, weil wir so viele Tanzproben gemacht haben, was beim letzten Mal nicht der Fall war.» Phoenix erklärte weiter: «Es fühlte sich also ein bisschen schwieriger an, aber es ist sicher. Aber ich bin jetzt 49, ich sollte das wahrscheinlich nicht mehr machen. Das war's dann wohl für mich.»