Joaquin Phoenix und Vanessa Kirby: «Napoleon»-Weltpremiere in Paris

Der Film «Napoleon» von Regisseur Ridley Scott (85) hat am Dienstagabend Weltpremiere in Paris gefeiert. Die Hauptdarsteller Joaquin Phoenix (49) und Vanessa Kirby (35) posierten gemeinsam auf dem roten Teppich – dem Streik–Ende in Hollywood sei Dank. In die Kinos kommt das Werk weltweit am 22. November.