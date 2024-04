Jochen Bendel: Wie Haustiere unsere Gesundheit beeinflussen

Die Bindung zwischen Mensch und Tier tut nicht nur älteren Menschen gut, auch in anderen sozialen Einrichtungen helfen Besuchshunde Menschen in schwierigen Lebenssituationen. Sie haben sich selbst in Ihren Büchern mit dem Thema Bindung beschäftigt. Was kann sie bewirken?

Bendel: In meinen Büchern und meiner täglichen Arbeit beschäftige ich mich intensiv mit dem Thema Bindung, sei es zwischen Menschen oder zwischen Mensch und Hund. In der tiergestützten Therapie werden Haustiere eingesetzt, um einen Zugang zu oft verschlossenen Menschen in schwierigen Lebenssituationen herzustellen – etwa in Kitas, Hospizen oder in Seniorenheimen. Durch das Streicheln und die Interaktion mit Hunden werden Bindungshormone freigesetzt, die Glücksgefühle auslösen. Besuche von Mensch–Hund–Teams in solchen Einrichtungen bringen Freude und Glück in den Alltag der Menschen jeden Alters und geben Hoffnung. Die bedingungslose Liebe der Hunde berührt die Herzen und schafft besondere Momente. Es ist erstaunlich zu sehen, wie sich die Menschen freuen und Vertrauen aufbauen, wenn sie mit einem Hund interagieren. Solche Erfahrungen können wirklich viel bewirken.