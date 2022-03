Jochen Horst zum «Balko»-Comeback mit Ludger Pistor: «Sind wie Brüder»

Horst hatte bei der Originalserie in den 48 ersten Folgen die Titelrolle verkörpert, danach übernahm Bruno Eyron (57) den Part. Seit seinem Ausstieg 1998, also fast 25 Jahre lang, habe er keinen Kontakt zu seinem ehemaligen TV-Kollegen gehabt, verrät Horst weiter. Dennoch sagt er: «Aber wir verstehen uns sehr gut. Wir sind wie Brüder. Ich weiss, was er denkt. Da muss ich nicht fragen.» Das Wiedersehen nach all den Jahren sei friesisch-herb abgelaufen: «Es gab einen Handschlag und ein leichtes Lächeln. Wie die Norddeutschen eben so sind.»