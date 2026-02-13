Jochen Schropp bestätigt Ehe-Aus: «Es ist vorerst besser so»

Während der Beziehungspause nahm sich Jochen Schropp eine Auszeit in seiner zweiten Heimat Kapstadt. In Südafrika habe er zunächst seine Single–Zeit genossen, sei dann aber mit einem Mann «emotional involviert» gewesen. Das sei «nicht schön» gewesen, sagte Schropp – er gehe immer «all in», wenn er sich verliebe. Den Glauben an die Liebe habe er dennoch nicht verloren, auch wenn die Beziehung zu seinem Ex–Mann nicht mehr zu retten gewesen sei.