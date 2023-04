Jochen Schropp: «Darf ich das eigentlich noch sagen?»

Ihr 1. Hochzeitstag war am 18. März. Am 16. April jährt sich Ihre Traumhochzeit in Ihrer Wahlheimat Kapstadt zum ersten Mal. Wie haben Sie Ihren ersten Hochzeitstag verbracht?

Schropp: Mein Mann und ich waren mit unseren Trauzeuginnen in dem Restaurant Mittagessen, in dem wir auch unsere Hochzeit in Berlin gefeiert haben, sind danach noch ein wenig durch die Stadt spaziert und haben danach noch ein wenig die Sonne genossen. Abends sind wir nach sehr langer Zeit mal wieder tanzen gegangen. Unseren Winterurlaub haben wir ja in Kapstadt verbracht und haben dort viele Orte besucht, die wir auch unseren Hochzeitsgästen gezeigt haben. Wir haben also schon vor Monaten in Hochzeitserinnerungen geschwelgt.