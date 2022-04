Jochen Schropp: So war seine zweite Hochzeit in Südafrika

TV-Moderator Jochen Schropp (43) hat seinem Partner Norman bei einer Zeremonie in Südafrika ein zweites Mal das Jawort gegeben. Gefeiert wurde in Kapstadt, Eindrücke davon posteten der 43-Jährige und seine Gäste auf Instagram. Bei Moderatorin Marlene Lufen (51) ist in den Storys unter anderem die Gesangseinlage eines Chors vor blauem Himmel zu sehen. Bei TV-Star Lars Tönsfeuerborn (32) erklärt Schropp - in beigem Anzug, weissem Hemd und Fliege - mit heiserer Stimme: «Ich bin sehr glücklich.» Schauspielerin Janina Uhse (32) zeigte zudem die gedeckte Tafel.