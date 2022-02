Jochen Schweizer: «Das war eine schreckliche Zeit»

«Das ist nicht wirklich die Wahrheit»

Der 64-Jährige verriet in dem Podcast zudem, warum er aus der VOX-Show «Die Höhle der Löwen» ausgestiegen ist. «Das war spektakulär erfolgreich, aber ich hatte irgendwann das Gefühl, das ist nicht wirklich die Wahrheit, das ist eine Show. Kein seriöser Investor würde aufgrund einer 60-Minuten-Präsentation sagen: Ich gebe dir 250.000 für 20 Prozent an dieser Firma. Ich wollte in der echten Realität leben und nicht in der Fernsehrealität.»