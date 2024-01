Jodie Foster unterstützt ihre Ehefrau auf dem roten Teppich

Hedison ist mit ihrem neuen Dokumentar–Kurzfilm «ALOK» im Wettbewerb des Festivals vertreten, einem Porträt des umjubelten nicht–binären Autors, Dichters und Poeten Alok Vaid–Menon (32). Zu dem Film sagte Foster laut «People» bereits am Mittwoch in der US–amerikanischen «Today Show»: «Ich denke, es geht um Freiheit und darum, sein bestes Selbst und frei zu sein.» Davon könne sie «eine Menge lernen». Bei der Weltpremiere auf dem Sundance Film Festival würde es zudem nicht um sie, sondern ihre langjährige Ehefrau gehen. Nach einjähriger Beziehung gingen Foster und Hedison im April 2014 in einer privaten Zeremonie den Bund fürs Leben ein.