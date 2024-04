Jodie Foster verewigt sich in Hollywood-Zement

Am Sehnsuchtsort ihrer Kindheit

Für sie sei diese Ehrung eine «unglaubliche» Sache, die sie auch unweigerlich an ihre Kindheit erinnere, in der sie oft an den Hand– und Fussbabdrücken grosser Hollywood–Stars vor dem Chinese Theatre vorbeigekommen sei. «Ich meine, ich bin zehn Blocks von hier aufgewachsen, also kamen wir oft hierher», so Jodie Foster. «Wir kamen hierher und ich habe meine kleinen Füsse in den Zement gesteckt, und ja, es ist sozusagen die Fortsetzung einer Tradition, weil das Filmgeschäft für mich meine Familie ist.»