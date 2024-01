Jodie Foster verheimlichte ihren Ruhm vor ihren Söhnen

Ihre Söhne sollten sie als ganz normale Mutter kennen

Die zweifache Oscarpreisträgerin verriet diese Strategie am Freitag in der Talkshow «The View». «Ich glaube, ich wollte einfach nicht, dass sie mich so kennen», erklärte Jodie Foster. «Ich wollte, dass sie mich als ihre Mutter und die Person kennen, die zur Arbeit geht und so. Ich wollte nur nicht, dass sie verwirrt darüber sind, was ich beruflich mache.»