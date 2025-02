Jodie Foster zeigt sich mit ihrem ältesten Sohn Charlie

Lob von Siegerin Jessica Gunning

Foster war als beste Schauspielerin in einem Fernsehfilm oder einer Miniserie für ihre Rolle in «True Detective: Night Country» nominiert. Damit gewann sie bereits einen Golden Globe und einen Emmy. Bei den SAG Awards hatte sie jedoch gegenüber Jessica Gunning (38, «Baby Reindeer») das Nachsehen. Gunning lobte die 62–Jährige jedoch in ihrer Dankesrede. Jodie Foster sei schon auf ihrem Vision Board gewesen, bevor sie Schauspielerin wurde, berichtete «Page Six».