Joe Biden ehrt Megan Rapinoe und Simone Biles mit Freiheitsmedaille

US-Präsident Joe Biden (79) hat am Donnerstag rund 17 Persönlichkeiten im Weissen Haus mit der Freiheitsmedaille ausgezeichnet, darunter die Fussball-Weltmeisterin Megan Rapinoe (37) und US-Turnstar Simone Biles (25). Die Presidential Medal of Freedom ist die höchste zivile Auszeichnung der USA und wird für besondere Verdienste verliehen. Den Sportlerinnen stand die Freude bei der Verleihung ins Gesicht geschrieben und auch Biden lobte die beiden in den höchsten Tönen.