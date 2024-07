Joe Biden erhält nach seinem Rückzug Unterstützung von seiner Familie

Sohn Hunter lobt «einzigartigen» Joe Biden

Später veröffentlicht Naomi Biden dann noch eine Erklärung ihres Vaters Hunter Biden (54). Er ist der zweite Sohn von Joe Biden und seiner ersten Ehefrau Neilia (1942–1972), die wie die einjährige Tochter Naomi bei einem Autounfall starb. «Mein ganzes Leben lang habe ich meinen Vater voller Ehrfurcht betrachtet. Wie konnte er so viel Kummer erleiden und dennoch so viel von dem, was von seinem Herzen übrig blieb, an andere weitergeben?», heisst es in dem Statement. «Nicht nur in Bezug auf die Politik, sondern auch in Bezug auf die Leben einzelner Menschen, die er berührt hat.» Er habe gesehen, wie sein Vater «den Schmerz zahlloser einfacher Amerikaner auf sich nahm». «Diese bedingungslose Liebe war sein Leitstern als Präsident und als Vater. Er ist heute im öffentlichen Leben einzigartig, da es keine Distanz zwischen Joe Biden, dem Menschen, und Joe Biden, dem Staatsdiener der letzten 54 Jahre, gibt.»