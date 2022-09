Joe Biden telefoniert erstmals mit König Charles III.

Der US-amerikanische Präsident Joe Biden (79) hat nach dem Tod von Queen Elizabeth II. (1926-2022) erstmals mit ihrem Nachfolger im Amt, König Charles III. (73), telefoniert. Das gab das Weisse Haus in Washington am Mittwoch bekannt. Er habe dem Sohn der verstorbenen Königin sein Beileid ausgesprochen. Zudem habe er sich liebevoll an die Freundlichkeit und die Gastfreundschaft erinnert als die Queen ihn und die First Lady Jill Biden (71) im Juni 2022 auf Schloss Windsor empfing.