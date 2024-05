Joe Biden und Donald Trump vereinbaren zwei TV-Duelle

Der amtierende US–Präsident Joe Biden (81) hat seinen Rivalen Donald Trump (77) am Mittwoch (15. Mai) zu zwei TV–Duellen herausgefordert. Auf X veröffentlichte Biden ein Video, in dem er Trump mit kämpferischen Worten zur verbalen TV–Auseinandersetzung aufforderte. «Versüsse mir den Tag, Kumpel, ich mach's sogar zweimal. Also lass uns die Termine festlegen, Donald», sagt der 81–Jährige in dem Clip. Donald Trump reagierte seinerseits auf seinem eigenen Social–Media–Netzwerk Truth Social, und nahm die Herausforderung an, wie unter anderem NBC berichtet.