Joe Bidens Kleidung schreckte seine Jill erstmal ab

«Wusste, dass es für immer sein musste»

Ihr Zögern habe auch mit seiner familiären Situation zu tun gehabt: «Darüber hinaus stand nicht nur mein Herz auf dem Spiel... wie viele von Ihnen wissen, wurden Jahre zuvor Joes Frau Neilia und seine kleine Tochter bei einem Autounfall getötet.» Biden wurde 1972 verwitwet und alleinerziehender Vater der Söhne Beau und Hunter. Nach all dem, was die Jungen verloren hatten, «wusste ich, dass es für immer sein musste, wenn ich zu Joe Ja sagte», meinte die First Lady. «Irgendwann wurde mir klar, dass meine Liebe zu Joe und den Jungs alle Ängste, die ich hatte, überwog, und ich sagte ja. Und hier sind wir 46 Jahre später.»