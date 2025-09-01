Joe Bugner mit 75 Jahren gestorben

Für Bugner wurde dieser Sieg zum Fluch seines Lebens. «Ich wünschte, ich hätte diesen Kampf nie gehabt», sagte er später. Seine sportlichen Qualitäten zeigten sich in anderen Duellen deutlicher. 1973 und 1975 ging er gegen Muhammad Ali in einen WM–Kampf. Auch gegen Joe Frazier lieferte er 1973 einen epischen Kampf ab. Diese Duelle gegen die grössten Namen der Schwergewichts–Ära belegten sein Können, auch wenn er als Verlierer aus dem Ring ging.