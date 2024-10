Joe Exotic hat sich im Knast verlobt

Seine Social–Media–Präsenz hält der Inhaftierte übrigens trotz Verbots aufrecht: «Ich telefoniere 50 Mal am Tag. Meine Leute erzählen mir, was los ist, und ich sage ihnen, was sie posten sollen», erklärte er. «Also wird fast alles, was veröffentlicht wird, von mir über einen Stellvertreter gepostet.»