Joe Jonas beim zweiten Baby mit Sophie Turner nicht mehr so aufgeregt

«Freuen uns so sehr, die Familie vergrössern zu können»

Nachdem es lange Zeit Gerüchte über eine zweite Schwangerschaft gegeben hatte, hatte Sophie Turner, die vor allem als Sansa Stark aus der Serie «Game of Thrones» bekannt wurde, im Mai erstmals darüber gesprochen. «Wir freuen uns so sehr, die Familie vergrössern zu können», erklärte sie im Interview mit der britischen «Elle». Für sie sei es das Schönste, zu sehen, wie ihre Tochter an Stärke gewinne. Zwar verstehe Willa wohl noch nicht so ganz, dass sie ein Geschwisterchen bekomme, derzeit sei die Kleine aber «viel anhänglicher» als sonst. Sie markiere wohl ihr Territorium.