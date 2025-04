Joe Laschet bei «Die Verräter»: Was Vater Armin Laschet dazu sagt

Joe Laschet: «Kann mich nicht gut verstellen»

Welche Rolle er in dem Spiel am liebsten übernehmen wollen würde, war Laschet sofort klar. «Ich wollte unbedingt Loyaler sein. Ich kann mich nicht gut verstellen und kann nicht gut lügen», erklärt der Buchautor. «Und wenn ich das tue, sieht man mir das auch ganz schnell an. Ich hatte vor der Sendung auch den Ehrgeiz, als möglicher Loyaler die Verräter ausfindig zu machen.»



Das erste Aufeinandertreffen mit den anderen Spielerinnen und Spieler, darunter die «Let's Dance»–Juroren Motsi Mabuse (44), Joachim Llambi (60) und Jorge González (57), Schauspieler Wayne Carpendale (48) oder Moderator Jan Hofer (75), sei sehr schön gewesen. «Ich habe nicht viele gekannt, mich die meisten auch nicht, aber den Nachnamen kannten sie natürlich», blickt Laschet zurück. «Sie haben interessiert nachgefragt. Von Anfang an haben sie es mir leicht gemacht, in dem Format mitzumachen.» Jan Hofer habe er vor der Show schon persönlich gekannt. «Er hat für mein Buch einen Artikel geschrieben über die Krawatte. Das Wiedersehen hat mich sehr gefreut und ich war erleichtert, ein bekanntes Gesicht zu sehen. Aber unabhängig davon ist man sehr schnell mit den anderen ins Gespräch gekommen und ist sich auch sympathisch begegnet.»



Bei seinem Auftreten in der Sendung ist Laschet als Influencer für klassische Herrenmode (über 100.000 Instagram–Follower) seinem Stil treu geblieben. «Ich habe eigentlich immer das angezogen, was ich so auch anziehe, wenn ich unterwegs bin oder das Haus verlasse. Ich verkleide mich nicht. Das war für viele dann auch irgendwann völlig normal, dass ich abends mit Krawatte und Anzug dasass.» Konnte einer der Promis mit ihm mithalten? «Jan Hofer und Llambi sind immer gut angezogen, wenn sie Anzug tragen. Beim Round Table abends haben sich aber alle immer wirklich herausgeputzt und das fand ich sehr schön.» Uneinigkeiten unter den Promis habe es fast gar nicht gegeben «und ich glaube, das war auch der Charme und das Tolle an dem ganzen Cast, dass da so unterschiedliche Leute dabei waren, mit unterschiedlichen Charakteren, beruflichen Hintergründen und Altersstufen. Einfach ein super spannender Mix und das Spiel hat dadurch noch mehr Spass gemacht».