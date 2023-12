Joe Manganiello zeigt sich mit Caitlin O'Connor auf dem roten Teppich

Das Paar trat am 9. Dezember gemeinsam bei der Gala des Children of Armenia Fund (COAF) im Cipriani in New York City auf und posierte Arm in Arm für Fotos. Das US–amerikanische Promi–Magazin wertete den vertrauten Auftritt als offizielle Bestätigung der Beziehung. Für den Schauspieler war es ein ganz besonderer Abend, denn er wurde mit dem COAF Humanitarian Award für seinen Einsatz für Armenien ausgezeichnet. Während er einen schwarzen Anzug und graues Hemd trug, glänzte sie in einem smaragdgrünen Kleid mit Korsettdetails und einem hohen Schlitz.