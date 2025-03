Joe und Jill Biden: Date Night bei starbesetztem «Othello» am Broadway

Theaterstücke mit bekannten Filmstars sind in den USA gerade angesagt. Seit dem 8. März ist George Clooney in seinem Broadwaydebüt zu sehen. Er spielt die Hauptrolle in der Bühnenversion seines Films «Good Night, and Good Luck» von 2005. «Schneewittchen»–Star Rachel Zegler (23) stand kürzlich in «Romeo und Julia» auf der Bühne.