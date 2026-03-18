Joel Madden hat mit Ehefrau Nicole Richie «das grosse Los gezogen»

Nicole Richie wurde durch die Reality–Serie «The Simple Life» berühmt, die sie gemeinsam mit Paris Hilton bestritt. In den Medien haftete ihr lange das Bild einer verwöhnten Wilde–Nacht–Partygängerin an. Madden räumt mit dieser Darstellung auf – ohne sie jedoch kleinzureden. «Es liegt eine gewisse Eleganz und ein Hauch von Klasse darin, über eine Erzählung erhaben zu sein, die alle anderen für einen gewählt haben», sagte er. «Und sie war nie diese Erzählung, ungeachtet einiger Fehler, die sie in ihrer Jugend gemacht hat.»