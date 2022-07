Joelina Drews: Deshalb ist ihr Freund Adrian «eine grosse Bereicherung»

Ihre Single «Breakup Song» behandelt das Thema Bindungsangst. Haben Sie selbst schon Erfahrungen damit gemacht?

Joelina Drews: Ja, ich habe selbst schonmal Erfahrungen mit Menschen gemacht, die von Bindungsangst betroffen waren. Daran ist es letzten Endes auch immer gescheitert, wenn es um eine tiefere Verbindung ging. Ich selbst bin aber zum Glück in einem sehr heilen Elternhaus grossgeworden und hatte eine unbeschwerte Kindheit, sodass ich selbst nie dieses Problem hatte. Wobei ich schonmal in einer Situation war, in der ich einen Mann sehr toll fand, aber irgendwie nicht so richtig der «Funke» übergesprungen ist. Auch diese Erfahrung habe ich mit in den Song einfliessen lassen.